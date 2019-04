Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 3 zur Vermisstensuche: 70-Jähriger wurde tot aufgefunden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere bisherigen, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu der Suche nach Norbert R.)

Kassel: Am heutigen Freitagvormittag fanden Mitarbeiter auf dem Gelände des Rangierbahnhofs am Frasenweg in Kassel eine leblose Person. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wobei der Todeszeitpunkt offenbar bereits einige Zeit zurücklag. Wie die hinzugezogenen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, handelt es sich bei dem Verstorbenen mit großer Sicherheit um den seit einer Woche vermissten 70-jährigen Norbert R. aus Kassel. Bei den ersten Ermittlungen zur Todesursache haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die genaue Todesursache soll nun durch eine Obduktion im Laufe der nächsten Woche geklärt werden.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des 70-Jährigen, soweit möglich, aus den Berichterstattungen zu löschen.

