Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zum Trickdiebstahl auf der Casseler Freyheit: Tat ereignete sich Donnerstagabend

Kassel (ots)

Kassel: Entgegen unserer Pressemitteilung von 11:48 Uhr, in der wir von einem Trickdiebstahl auf der Casseler Freyheit am Mittwochabend berichteten, ereignete sich die Tat am gestrigen Donnerstagabend. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell