Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Randalierer tritt gegen Fahrzeuge: 40-jähriger Mann landet im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel: Eine Streife des Polizeireviers Nord hat am Mittwochnachmittag einen betrunkenen Randalierer festgenommen, der im Kasseler Stadtteil Philippinenhof lautstark durch die Straßen zog und wahllos gegen Fahrzeuge trat. An einem Mehrfamilienhaus zerstörte er zudem eine Fensterscheibe. Um weitere Straftaten von dem 40-jährigen Mann aus Kassel zu verhindern, brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam.

Gegen 16:20 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, denen der Randalierer in der Hegelsbergstraße aufgefallen war, als er gegen die geparkten Fahrzeuge trat und die Fensterscheibe an dem Mehrfamilienhaus beschädigte. Im weiteren Verlauf ging der Mann weiter in den Philippinenhöfer Weg und trat auch dort gegen mehrere Autos. Die Polizisten, die umgehend zu dem Tatort geeilt waren, nahmen den bestens polizeibekannten Randalierer kurz darauf fest und er musste sie in das Gewahrsam begleiten. Neben der eingeschlagenen Scheibe fanden die Beamten auch einen Roller, der offenbar umgetreten worden war und ein weiteres beschädigtes Fahrzeug.

Der 40-Jährige wurde nach seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn fertigten die Beamten mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell