POL-KS: Zwei Verletzte bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung auf Bunsenstraße

Kassel-Nord: Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nach einer Vorfahrtsverletzung auf der Bunsenstraße in Kassel-Nord sind am gestrigen Montagabend die zwei Insassen des einen Wagens verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Dort konnte sie nach ambulanter Behandlung glücklicherweise wieder entlassen werden. Die beiden Autos waren bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und anschließend nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro beziffert.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19:45 Uhr. Ein 29-Jähriger aus Kassel befuhr mit seinem Seat die Rothfelsstraße von der Fiedlerstraße kommend in Richtung Holländische Straße. Beim Überqueren der Bunsenstraße übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Smart und krachte mit der Fahrzeugfront in dessen Fahrerseite. Dabei zogen sich die am Steuer des Smarts sitzende 50-Jährige sowie ihr 56-jähriger Beifahrer, die beide aus Kassel sind, die Verletzungen, wegen denen sie anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die weiteren Unfallermittlungen werden bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord geführt.

