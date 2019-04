Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Hause kommende Frau sieht drei Einbrecher aus ihrem Garten wegrennen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg: Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Monteverdistraße in Kassel am Samstagabend gegen 21:10 Uhr nach Haus kam, sah sie drei junge Männer aus ihrem Garten kommen und in Richtung Druseltalstraße wegrennen. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei offenbar um Einbrecher, die unmittelbar zuvor in ihre Wohnung eingebrochen waren und dort verschiedene Schmuckstücke erbeutet hatten. Wie die zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter in Abwesenheit der Bewohnerin über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eingestiegen und sich auf die Suche nach Wertsachen gemacht. Möglicherweise hatte einer von ihnen währenddessen Schmiere gestanden und so die nach Hause kommende Bewohnerin bemerkt, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Zu den flüchtenden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) männlich, ca. 1,80 Meter groß, 20 - 25 Jahre alt, sportliche Statur, dunkle Bekleidung, volles dunkles Haar

2.) männlich, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit Jacke in Tarnoptik (grün, blau, gelb)

3.) männlich, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf das verdächtige und flüchtende Trio geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

