Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gudensberg

Baunatal: Folgemeldung zur Suche nach 76-Jähriger: Auto der Frau in Baunatal gefunden; Polizei bittet um weitere Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Sonntag, 24.03.19, um 22:51 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4226511 veröffentlichte Pressemitteilung zu der Vermisstensuche.)

Der Pkw der seit Sonntagmittag vermissten 76-jährigen Anna B. aus Gudensberg wurde am heutigen Dienstagmittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Elgershäuser Straße in Baunatal-Großenritte im Landkreis Kassel gefunden. Trotz intensiver Suche in diesem Bereich konnte die Vermisste nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach Anna B.

Wer die Vermisste möglicherweise in Baunatal gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort der 76-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05622-996620 bei der Polizeistation Fritzlar oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Presseauskünfte zu diesem Vermisstenfall erteilt der Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder unter Tel. 05681 - 774130.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

