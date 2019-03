Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Calden (Lkrs. Kassel): Folgemeldung zum Brand in Fürstenwald: Zwei Bewohner aus Gebäude gerettet; Ursache möglicherweise technischer Defekt

Kassel (ots)

Der Brand in dem Einfamilienhaus in der Straße "Hinter den Gärten" in Calden-Fürstenwald im Landkreis Kassel ist mittlerweile gelöscht. Das Feuer war gegen 12:40 Uhr im Badezimmer des Hauses ausgebrochen. Zu der Zeit hatten sich noch zwei Bewohner in dem Haus aufgehalten. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte eine 74 Jahre alte Frau im weiteren Verlauf unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Auch ihren 44-jährigen Sohn retteten die Einsatzkräfte anschließend aus dem Haus. Er hatte sich zuvor leichte Brandverletzungen an der Hand zugezogen und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Wie die am Brandort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war der Brand nach ersten Erkenntnissen möglicherweise aufgrund des technischen Defekts eines elektrischen Geräts in dem Badezimmer ausgebrochen. Von dort breitete sich das Feuer auch auf andere Zimmer aus, bevor die alarmierte Feuerwehr den Brand schließlich löschen könnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

