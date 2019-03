Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal (Landkreis Kassel): Nach Unfall mit Überschlag weitergefahren - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, kam es bereits am Donnerstag, 28.02.2019, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr. Dabei war auf der L 3311 zwischen dem VW-Werk Baunatal und der Auffahrt zur A 49, der bis vor kurzem unbekannte Fahrer von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Offensichtlich kam das Auto aber wieder auf seinen Rädern zum Stehen, da der 31-jährige Fahrer im Anschluss seine Fahrt fortsetzte. Zu diesem nicht alltäglichen Fall sucht die Polizei nun Zeugen.

Wie die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei berichten, war der zwischenzeitlich ermittelte 31-jährige Kasseler mit seinem VW Golf Kombi, Farbe Lichtgrau, in einem Gebiet um Oberzwehren herum gestartet und in Richtung eines Schnellrestaurants im Bereich des Baunataler Stadtteils Rengershausen gefahren. In Höhe der Unfallstelle kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im dortigen Grünstreifen, wobei er einen Leitpfosten beschädigte. Nach diesem Unfall mit einem vorläufigen Gesamtschaden von circa 20.000 Euro, setzte der Golf seine Fahrt zunächst fort. Der später ermittelte Fahrer machte zwar mittlerweile Angaben zum Unfallhergang und dessen Ursache, diese werden zurzeit aber noch im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Daher bitten die mit dem Fall betrauten Beamten Zeugen, denen am Abend oder in der Nacht vom 28.02. auf den 29.02. ein lichtgrauer, fast weißer Golf Kombi mit WOB-Kennzeichen im Stadtgebiet Baunatal oder dem Kasseler Ortsteil Oberzwehren aufgefallen ist oder die gar den Unfall auf der L 3311 beobachtet haben, sich unter 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

