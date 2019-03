Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: In Firma eingebrochen und weißen Lieferwagen entwendet - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Den Einbruch in eine Firma im Stadtteil Kassel-Mitte bearbeiten zurzeit Beamte des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei. Dabei waren Diebe im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 11:30 Uhr zunächst in ein Betriebsbüro im "Grünen Weg" eingebrochen und hatten neben Bargeld und Mobiltelefonen auch einen weißen VW Caddy mit Kasseler-Kennzeichen entwendet. Zu diesem Vorgang sucht die Polizei nun Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Polizei in Kassel berichten, verschafften sich die bislang unbekannten Täter über einen rückwärtigen Bereich des Betriebsgebäudes Zugang zu dem dort befindlichen Büro. Dazu brachen sie eine Tür auf und gelangten so in den Innenraum. Hier durchsuchten der oder die Täter die gesamten Räumlichkeiten und stahlen unter anderem zwei Mobiltelefone, Bargeld im dreistelligen Bereich sowie den Fahrzeugschlüssel eines im Hof stehenden weißen VW Caddy. Diesen VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen KS-DW 611 benutzten die Diebe anschließend zur Flucht vom Tatort in unbekannte Richtung. Auch er wird momentan gesucht.

Die Kripo Kassel fragt nun, ob es Zeugen gibt, die im oder vor dem oben genannten Tatzeitraum im Grünen Weg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein weißer VW Caddy in oder nach der Tatzeit aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

