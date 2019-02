Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis): Brand eines Wirtschaftsgebäudes

Kassel (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag kam es Guxhagen, in der Straße "Oberhof", zu einem Gebäudebrand. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten an.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein 2-geschossiges Wirtschaftsgebäude. Im unteren Teil des Gebäudes befindet sich der Werkstattbereich, im oberen das Holzlager. Wie die Brandermittler der zuständigen Kriminalpolizei Homberg berichten, brach gegen 00:25 Uhr im Außenbereich des Wirtschaftsgebäudes aus bisher nicht bekannter Ursache ein Brand aus. Dadurch geriet das Holzlager in Brand, das erheblich beschädigt wurde. Der Werkstattbereich wurde durch die Löscharbeiten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 300.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

