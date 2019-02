Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Einbrecher in Vereinsheim durch Mitarbeiterin verscheucht - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Mindestens ein Einbrecher durchwühlte in der vergangenen Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 06:15 Uhr ein Vereinsheim, sowie eine dazugehörige Einliegerwohnung im Bereich der Kastenalsgasse am Wesertor in Kassel. Dabei weckte der oder die Diebe eine in der Einliegerwohnung schlafende Mitarbeiterin auf, die durch einen lauten Schrei die Täter verjagen konnte. Die Polizei sucht zu diesem Einbruch jetzt weitere Zeugen.

Wie die Mitarbeiterin, die zur Tatzeit in der Einliegerwohnung eines Vereins für Kinder mit körperlichen Einschränkungen schlief, berichtet, habe sie zunächst Geräusche im Gebäude gehört. Als ihre Schlafzimmertür dann geöffnet wurde, habe sie nur noch einen Mann von schmaler Statur, mit einer Körpergröße von etwa 160 cm und dunkler Bekleidung, insbesondere einem Kapuzenpulli wahrnehmen können. Sie habe dann laut geschrien und so den oder die überraschten Täter vermutlich zur Flucht veranlasst, wie sie der anzeigenaufnehmenden Streife des Polizeireviers Mitte mitteilt. Daraufhin sah sie, dass die Diebe das ganze Vereinsheim nach Diebesgut durchwühlt hatten. Aufgrund der Uhrzeit und des einsetzenden Berufsverkehrs, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die flüchtenden Täter durch Zeugen wahrgenommen werden konnten.

Daher möchten die Beamten des mit den weiteren Ermittlungen betrauten Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei wissen, ob jemand im Bereich Wesertor, insbesondere rund um die Kastenalsgasse etwas Verdächtiges wahrgenommen hat.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kassel unter der Tel.: 0561 - 9100.

