Die Polizei Hann. Münden sucht nach einem Banküberfall am Donnerstag, 07.02.2019, in Staufenberg-Landwehrhagen im Landkreis Göttingen um Hinweise. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Nordhessen richtet sich die Zeugensuche auch an die nordhessische Bevölkerung.

Lesen Sie dazu bitte die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4194169 veröffentlichte Pressemitteilung der Polizei Göttingen. Dort finden Sie auch das zum Download bereitgestellte Foto des Bankräubers sowie einen Flyer.

Zeugenhinweise zu dem Fall nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Presseauskünfte erteilt die Polizeiinspektion Göttingen unter Tel. 0551 - 491 2017.

