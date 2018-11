POL-KS: Kassel: Autofahrer bremst Linienbus aus und flüchtet: Ermittler suchen nun ältere Frau, die sich im Bus verletzte

Kassel (ots) - Am Montag vergangener Woche bremste ein offenbar bei Rot fahrendes Auto in der Kasseler Innenstadt einen Linienbus aus, woraufhin der Busfahrer abrupt bremsen musste. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, in dem Bus hatte sich jedoch eine bislang unbekannte, ältere Frau am Kopf verletzt. Für die weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun diese Frau und bitten sie, sich bei der Polizei zu melden.

Der Fahrer des Linienbusses hatte die Polizei unmittelbar nach dem Vorfall an dem Montagmorgen (19.11.), gegen 10:45 Uhr, in die Kölnische Straße, Ecke Rudolf-Schwander-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Mitte waren sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Pkw als auch die im Bus verletzte Frau nicht mehr vor Ort. Wie der Busfahrer gegenüber den Beamten schilderte, hatte er sich sofort um die Dame gekümmert, die eigenen Angaben zufolge mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe gestoßen war und sich dabei verletzt hatte. Seinen Vorschlag, nun einen Rettungswagen zu rufen, habe die Frau abgelehnt und wollte selbst einen Arzt konsultieren. Auch das Eintreffen der Polizei wartete sie anschließend nicht ab. Der aus Richtung Ständeplatz kommende junge Mann am Steuer eines schwarzen VW Polos, hatte erst kurz angehalten und war dann jedoch weitergefahren. Die Ermittlungen zu ihm dauern derzeit an. Er war offenbar bei Rot gefahren und hatte dem von der Kölnischen Straße nach links auf die Rudolf-Schwander-Straße in Richtung Ständeplatz abbiegenden Linienbus die Vorfahrt genommen. Nur durch die Vollbremsung hatte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern können.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten die in dem Bus durch das Abbremsen wegen des Beinahezusammenstoßes verletzte Frau, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

