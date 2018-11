POL-KS: Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis): Brand von Pyrotechnik nach versuchten Einbruch in ehem. Munitionsbunker; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Am gestrigen Dienstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in fünf ehemaligen Munitionsbunker der Bundeswehr im Bereich der Feldgemarkung zwischen der L 3150 und dem Ortsteil Fritzlar-Rothhelmshausen. In den mittlerweile privat genutzten Bunker befanden sich pyrotechnische Gegenstände einer Firma. Zur Tatzeit gegen 21.40 Uhr versuchten sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zugang zu den Bunkern zu verschaffen. Dabei geriet die in einem Bunker gelagerte Pyrotechnik in Brand. Möglicherweise wurden der oder die Täter dabei verletzt. Durch Zeugen wurde in unmittelbarer Tatortnähe ein verdächtiger blauer o. schwarzer VW Golf V gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung des Tatortes in den Birkenweg in Rothhelmshausen einbog und anschließend weiter in unbekannte Richtung weiterfuhr. Der VW Golf hatte nach den Zeugenangaben eine helle Aufschrift auf der Seite. Außerdem soll die Heckscheibe des Fahrzeuges beschädigt oder vollständig zerstört gewesen sein.

Zur Schadenshöhe können die Ermittlern der Homberger Kripo derzeit noch keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnisse wurden nichts aus den Bunkern entwendet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem VW Golf geben können, sich mit der Polizei in Kassel unter Telefon: 0561- 9100 in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem zuständigen Kommissariat 10 der Kripo in Homberg geführt.

Rückfragen bitte an:

Jens Heine (PHK)

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell