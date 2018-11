POL-KS: Lohfelden und Kaufungen (Landkreis Kassel): Unbekannter Täter bricht in Lagerhalle und Fitnesscenter ein; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - In der vergangenen Nacht brach ein bislang Unbekannter zunächst in eine Lagerhalle in Lohfelden ein und entwendete dort einen Hochdruckreiniger. Danach begab sich der vermutlich gleiche Täter an ein nahe gelegenes Fitnesscenter in Kaufungen und stieg auch in dieses ein. Hier konnte bislang kein Diebesgut festgestellt werden. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Einbruch in Lagerhalle in Lohfelden

Wie die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei berichten, trug sich einer der Einbrüche in Lohfelden-Ochshausen, im Waldauer Weg, zu. In der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 8:00 Uhr, ist der unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Fenster eines Rolltores in die dortige Lagerhalle einer Immobilienfirma eingestiegen. Aus dem Räumlichkeiten entwendete er vermutlich den Hochdruckreiniger im Wert von etwa 1.000 Euro.

Auch Fitnesscenter in Kaufungen betroffen

Danach begab sich der Unbekannte vermutlich nach Oberkaufungen, um ein im Hessenring befindliches Fitnesscenter aufzusuchen. Hier hatte eine Mitarbeiterin die Räumlichkeiten am Sonntag, 13 Uhr, verlassen und abgeschlossen. Der Täter hebelte in der Nacht an dem Fitnessstudio zwei Fenster auf. Damit löste er vermutlich die Alarmanalage im Inneren des Gebäudes aus. Wahrscheinlich ließ er dann von der weiteren Tatausführung ab. Der Inhaber des Sportcenters stellte am Sonntagmorgen, beim Aufschließen, zwar den noch laufenden Alarm fest, jedoch keine sonstigen Veränderungen. Ob es tatsächlich einen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen gibt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Deshalb rufen die Beamten des für Einbruchsdelikte zuständigen Kasseler Ermittlungskommissariat 21/22 nun auch nach Zeugen auf. Sollten Sie in der Nacht an den beschriebenen Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, dann melden Sie sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell