POL-KS: Kassel: Fußgänger wird beim Überqueren der Straße von Auto erfasst: 27-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots) - Ein Fußgänger ist am gestrigen Montagabend in Kassel-Niederzwehren beim Überqueren der Straße an einer Einmündung von einem Auto erfasst worden. Der 27 Jahre alte Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der in Kassel wohnende 27-Jährige gegen 19:30 Uhr auf dem Gehweg der Frankfurter Straße stadteinwärts in Richtung Dittershäuser Straße unterwegs. Als er an der Einmündung über die Straße ging, übersah er offenbar den von rechts aus der Dittershäuser Straße kommenden Ford, an dessen Steuer ein 39-Jähriger aus Kassel saß. Und auch der Autofahrer hatten den Fußgänger offenbar nicht rechtzeitig bemerkt. Der Pkw erfasste beim nach rechts Einbiegen auf die Frankfurter Straße den 27-Jährigen, wodurch dieser am Kopf verletzt wurde. Einen Schaden an dem Auto hatten die Beamten bei der Unfallaufnahme nicht feststellen können.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun beim Polizeireviers Süd-West geführt.

