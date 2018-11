POL-KS: Kassel: 18-Jähriger schmeißt Schaufenster ein und wird erwischt; Polizei nimmt Täter fest und findet geklauten Golf

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere über OTS veröffentlichten Pressemitteilung vom 6. November, 14:45 Uhr)

Wie wir bereits in der oben aufgeführten Pressemitteilung berichteten, hatte ein Einbrecher in der Nacht vom 5. / 6. November in der Ihringshäuser Straße in Kassel von dem Gelände einer Kfz-Werkstatt einen weißen VW Golf Sportsvan geklaut. Die Schlüssel hierfür hatte er zuvor aus der Firma entwendet. Nun gelang der Kasseler Polizei die Festnahme eines jungen Mannes, der in Kassel-Wehlheiden zunächst "nur" eine Schaufensterscheibe eingeworfen hatte. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Beamten jedoch sowohl den Autoschlüssel als auch den gestohlenen Wagen, der in der Nähe, in einer Seitenstraße, geparkt war.

Eine Zeugin meldete sich am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Nordhessen. Sie vermutet, dass soeben jemand in der Friedensstraße in Kassel-Wehlheiden eine Schaufensterscheibe eingeworfen hat. Nachdem sie ein lautes Glasklirren gehört hatte, sah sie nach draußen und erkannte drei wegrennende Personen. Sofort begaben sich mehrere Streifen des Polizeireviers Süd-West in den Tatortbereich und konnten aufgrund der vorhandenen Beschreibung mögliche Tatverdächtige stellen. Eine der Personen hatte frische Schnittwunde an den Händen. Eine Nachschau an dem beschädigten Schaufenster ließ eine kleine Blutspur erkennen. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen mit der Verletzung fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie den Autoschlüssel. Dieser passte zu dem in der Franz-Treller-Straße stehenden weißen Golf Sportsvan, der zu dem Zeitpunkt polnische Kennzeichen trug. Eine Überprüfung des Wagens ergab jedoch, dass es sich dabei um das geklaute Fahrzeug aus dem Einbruch vom 5. / 6. November handelt. Auch die polnischen Nummernschilder stammten aus einem Diebstahl.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an und werden vom Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell