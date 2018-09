POL-KS: Kassel: Polizei nimmt Grapscher fest; Senior belästigt junge Frau

Kassel (ots) - Ein 78-Jähriger aus Kassel steht im Verdacht, eine 19-Jährige aus Göttingen während der Fahrt in einem Linienbus sexuell belästigt zu haben. Beamte des Polizeireviers Mitte nahmen den Senior noch im Bus fest. Gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kripo Kassel äußerte er sich bei seiner späteren Vernehmung nicht zu den Vorwürfen.

Die Festnahme erfolgte am gestrigen Nachmittag gegen kurz nach 17:30 Uhr in der Mauerstraße. Der Tatverdächtige konnte noch während des Haltestellenstopps im Linienbus festgenommen werden. Wie das Opfer gegenüber den eingesetzten Beamten des Innenstadtreviers berichtete, habe sich der Mann in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Kirchditmold neben sie gesetzt. Während der Fahrt in die Innenstadt habe er ihr zunächst Komplimente gemacht und sie nach und nach körperlich bedrängt. Dies gipfelte schließlich in unsittlichen Berührungen, woraufhin die junge Frau den Fahrer informierte, der wiederum seine Leitstelle verständigte. Nachdem die Kasseler Polizei von der KVG alarmiert worden war, schickte sie umgehend eine Funkstreife zum Tatort. Nach kurzer Zeit erfolgte auch schon die Festnahme des 78-Jährigen, der sich zu den Tatvorwürfen nicht äußerte und sich dennoch wegen sexueller Belästigung verantworten muss. Bislang ist der Tatverdächtige nicht polizeilich auffällig gewesen.

Die Ermittlungen haben nun Beamte des für Sexualdelikte zuständigen K12 der Kripo Kassel übernommen.

