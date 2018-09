POL-KS: Kassel: Nächtlicher Einbruch in Baustoffhandel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in einen Baustoffhandel in der Königinhofstraße in Kassel-Bettenhausen eingebrochen. Abgesehen hatten es die Einbrecher offenbar auf Wertsachen in Büros. Ob und in welchem Umfang sie Beute machten, wird derzeit durch die Mitarbeiter überprüft. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch wurde heute bereits früh am Morgen entdeckt, als gegen 4:20 Uhr der erste Auslieferfahrer zum Arbeitsbeginn an der Firma erschien. Wie die zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter über ein Fenster in den Baustoffmarkt eingebrochen, das sie gewaltsam aufgehebelt hatten. In dem Gebäude betraten und durchsuchten sie anschließend sämtliche Büroräume, verschlossene Türen brachen sie dazu gewaltsam auf. Der Sachschaden, den sie dabei anrichteten dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen. In welche Richtung die Täter nach dem Einbruch flüchteten und ob sie möglicherweise mit einem Fahrzeug unterwegs waren, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die in der letzten Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell