POL-KS: Kassel: Einbruch beim Reifenhändler misslang, im Nachbarhaus klappte es

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am gestrigen Sonntagnachmittag in eine Werkstatt eines Reifenhändlers in der Mombachstraße einzubrechen. Während hier die Tür offenbar standhielt, gelang es den Tätern im Nachbarhaus die Haustür aufzubrechen und aus dem Keller zwei Mountainbikes sowie mehrere Arbeitsgeräte zu entwenden. Nun bittet die Kasseler Polizei um Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereigneten sich die Taten gegen 15 Uhr. Nach derzeitiger Spurenauswertung machten sich die Täter zunächst an der Werkstatttür eines Reifenhändlers in der Mombachstraße 13 zu schaffen. Mehrere Hebelversuche mit einem unbekannten Werkzeug scheiterten hier. Im Nachbarhaus gelang es schließlich den Tätern die Hauseingangstür aufzuhebeln. Sie begaben sich in den Keller und entwendeten dort zwei Mountainbikes. Eines davon ist ein auffälliges, orangefarbenes Fahrrad des Herstellers Cannondale. Zudem erbeuteten sie zwei Schlagbohrmaschinen, einen Akku-Schrauber, eine Stichsäge und eine Kreissäge. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei etwa 1.200 Euro liegen. Anschließend verließen die Täter, vermutlich auf demselben Weg wie sie eingedrungen sind, das Mehrfamilienhaus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nun bitten die mit der weiteren Sachbearbeitung betrauten Beamten des Polizeireviers Nord Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

