POL-KS: Kassel: Trafos im Wert von über 70.000 Euro entwendet: Kasseler Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter im Gewerbegebiet Miramstraße drei Transformatoren im Gesamtwert von über 70.000 Euro. Die jeweils 1,5 Kubikmeter großen Trafos mit jeweils 3 Tonnen Gewicht dürften mit einem Lastwagen abtransportiert worden sein. Bislang liegen den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ost keine Hinweise auf ein mögliches Transportfahrzeug oder die Täter vor. Daher wenden sie sich mit der Veröffentlichung des Falls an die Bevölkerung, um Zeugenhinweise zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Diebstahl zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr. Wie die Mitarbeiter der betroffenen Firma für Solartechnik berichten, standen die drei Transformatoren vor den Hallen 28 und 29 in der Miramstraße 72. Am Donnerstagabend war noch alles in Ordnung. Erst am Freitagmorgen beim Arbeitsbeginn fielen die fehlenden Quader auf. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, dürften die Täter mit einem LKW auf das frei zugängliche Firmengelände gefahren sein. Dort nutzten sie einen firmeneigenen Gabelstapler, den sie mit einem Fremdschlüssel öffneten und starteten. Sie luden die drei Trafos auf und flüchteten anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Den Stapler ließen sie dabei zurück.

Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Ost Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

