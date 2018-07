POL-KS: Kassel: 38-Jähriger wird brutal zusammengeschlagen: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

1 weiterer Medieninhalt

Auf dem Foto ist rechts der Haupt- und links der Mittäter zu sehen. Bild-Infos Download

Kassel (ots) - Ende Februar ist ein 38-Jähriger aus Kassel am Skater-Platz in der Unteren Karlsstraße von einer Gruppe zunächst umringt und später brutal zusammengeschlagen worden. Der Haupttäter, ein etwa 20-Jähriger mit kräftiger Statur, nahm dem Opfer seine Gehhilfe ab und schlug ihn damit nieder. Anschließend prügelte er mehrfach auf den am Boden liegenden 38-Jährigen ein. Als umherstehende Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden und sich der Gruppe näherten, verließen die drei Männer und eine Frau den Tatort. Da die Ermittlungen zu den Tätern bislang erfolglos blieben, veröffentlicht die Kasseler Polizei nun Fotos, die den Haupttäter und seine Begleiter zeigen. Ein Zeuge hatte einen Teil der Auseinandersetzung mit seinem Smartphone festgehalten und das Video der Polizei zur Verfügung gestellt.

Wie die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen K 35 der Kasseler Kripo berichten, ereignete sich die Tat am 27. Februar, gegen 10:30 Uhr. Zu dieser Zeit trat die Gruppe an den 38-Jährigen heran. Der Haupttäter entriss ihm die Krücke und schlug ihn mit mehreren Schlägen zu Boden. Anschließend am Boden liegend, erhielt das Opfer noch mehrere Faustschläge ins Gesicht. Abschließend entwendete er dem Opfer 20 Euro Bargeld und eine E-Zigarette im Wert von rund 100 Euro. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Königsplatz und stieg in eine Straßenbahn. Sie fuhren in Richtung Stern davon. Der zwischenzeitlich eintreffende Rettungsdienst brachte das Opfer in ein Kasseler Krankenhaus. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Nasenbeinfraktur, eine Gehirnerschütterung sowie Gesichtsprellungen.

Beschreibungen der Beteiligten:

Der Haupttäter soll etwa 20 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er hat ein volles Gesicht mit heller Hautfarbe. Er wird mit einem osteuropäischen Äußeren, braunen, kurzen, Haaren, die seitlich rasiert sind, beschrieben. Das Haar soll mittig des Kopfes hell sein. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Jacke, darunter einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose und braune Schuhe.

Bei der Frau soll es sich um eine 25 bis 45 Jahre alte, 165 bis 175 Meter große Frau mit normaler Figur gehandelt haben. Sie trug zur Tatzeit eine Mütze und eine graumelierte, hüftlange Jacke der Marke Wellensteyn. Auch sie wird als Osteuropäerin beschrieben.

Die beiden anderen Männer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und von normaler Statur sein. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke, einen dunkelgrauen Kapuzenpullover, darunter eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Er hatte eine kleine rot/schwarze Sporttasche mit schwarzem Schultergurt dabei.

Nun bitten die Ermittler des Kommissariats 35 Zeugen, die Hinweise zu den mit Fotos gefahndeten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

