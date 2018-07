POL-KS: Fuldabrück: Täter nutzt geöffnetes Fenster für Einstieg in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Ein Einbruch über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eines Einfamilienhauses hat sich in der zweiten Nachthälfte zum heutigen Donnerstag in der Herkulesstraße in Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel) ereignet. Der unbekannte Täter muss zwischen 1.00 und 5.30 Uhr in das Haus eingedrungen sein, da die Bewohner zu dieser Zeit schliefen.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise zu dem Einbruch aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der Bewohner des Hauses bemerkte um 5.30 Uhr den Verlust eines Mobiltelefons sowie den Diebstahl von zwei Sparschweinen und Bargeld. Wie er gegenüber den die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, muss der Täter über ein in mehr als zwei Meter Höhe gelegenes und zum Lüften geöffnetes Fenster eingestiegen sein, während alle Bewohner schliefen. Anhand der Spuren konnten die Beamten diese Vermutung bestätigen. Der Unbekannte hat sich offensichtlich über ein Treppengeländer bis zu dem Fenster nach oben gehangelt und ist dann eingestiegen.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der zweiten Nachthälfte verdächtige Beobachtungen in der Herkulesstraße oder benachbarter Straßen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

