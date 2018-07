POL-KS: Kassel: Polizei sucht vermisste Schülerin Tessa W. (15)

Die Collage zeigt die vermisste Tessa W. einmal mit blonden und einmal mit schwarzen Haaren. Bild-Infos Download

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch die zu dieser Pressemitteilung veröffentlichte Fotocollage, die die vermisste 15 Jahre alte Schülerin Tessa W. mit schwarzen und blonden Haaren zeigt.)

Die Polizei sucht bereits seit Anfang April nach der vermissten 15 Jahre alten Schülerin Tessa W. Sie stammt aus dem niedersächsischen Nordhorn, wuchs im Landkreis Goslar, ebenfalls Niedersachsen, auf und war zuletzt in unterschiedlichen Jugendhilfeeinrichtungen des dortigen Bereichs, und zuletzt im Schutzhof Calden im Landkreis Kassel wohnhaft. Tessa W. ist in der Vergangenheit bereits häufiger ausgerissen.

Die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des K11 der Kasseler Kripo gehen aktuell davon aus, dass sie freiwillig die Jugendeinrichtung in Calden verlassen hat. Ihr derzeitiger Aufenthalt ist derzeit nicht bekannt. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sie sich im Bereich Kassel aufhalten könnte. Aber auch ihr Geburtsort und der anschließende Wohnort in Goslar könnten in Frage kommen.

Die 15-Jährige ist 1,65 m groß und hat eine schlanke Figur. Sie hatte zuletzt blond gefärbte, längere Haare. Die Naturfarbe ist dunkel. Sie hat eine helle Haut und blau-grüne Augen. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Tessa W. nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561 - 9100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell