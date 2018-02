Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 12:31, 12:51 und 13:26 Uhr, über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu dem Unfall bei Oberweser.)

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar von den ersten Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf der Landesstraße 561 bei Oberweser-Gieselwerder berichten, war ein 63-Jähriger aus Oberweser gegen 12:10 Uhr mit seinem VW Multivan aus Richtung Lippoldsberg in Richtung Oedelsheim unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt nach Gieselwerder geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 64-Jährigen aus Uslar zusammen. Die genaue Unfallursache ist momentan noch nicht bekannt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die eingesetzten Beamten schließen derzeit eine Alkoholbeeinflussung, jedoch nicht eine medizinische Ursache als Grund für das Abkommen des 63-Jährigen in den Gegenverkehr aus.

Bei dem Frontalzusammenstoß waren beide Fahrer sowie zwei ein und sieben Jahre alte Kinder im Wagen des 63-Jährigen glücklicherweise offenbar nicht schwerer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Zudem waren zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Die L 561 musste im Bereich der Unfallstelle bis zur Abschleppung der beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge bis etwa 13:30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Den Gesamtsachschaden beziffern die eingesetzten Beamten auf ca. 40.000 Euro.

