POL-KS: Kassel: Bei Razzien im Bereich Stern acht Festnahmen und Drogen sichergestellt

Kassel (ots) - Beamte des Polizeireviers Mitte führten gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei am gestrigen Dienstagabend zwei Razzien in Gaststätten an der Gießbergstraße und Holländischen Straße durch. Dabei nahmen sie acht Männer kurzzeitig fest und stellten über hundert Gramm Betäubungsmittel sicher. Die Einsatzkräfte überprüften zwischen 18 und 22 Uhr knapp 30 Personen, die sich in und an den Gaststätten aufhielten.

Die erste Razzia galt einem Sport- und Kulturverein in der Gießbergstraße. Dort betraten die Beamten gegen 19 Uhr schlagartig die Vereinsräume und überprüften dort 19 Männer. Bei zwei 17 und 19 Jahre alten Gästen fanden sie geringe Mengen Marihuana und in einer Jacke, die an der Garderobe hing, und im Thekenbereich fanden sie zusätzlich kleine Mengen Betäubungsmittel. Als die Beamten die Lokalität betraten, hatte ein 27-Jähriger noch versucht, drei Beutel aus seiner Sporttasche unter den Tisch zu werfen. Dies geschah allerdings unter den aufmerksamen Blicken der Einsatzbeamten, die schließlich über hundert Gramm Khat, eine Kaudroge, sicherstellten und den Mann festnahmen. Neben den drei Gästen, die sich nun wegen den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen, brachten die Beamten vier weitere Männer zur Dienststelle, um deren Identität zu klären. Alle sieben aus Eritrea stammenden Männer durften das Revier noch am Abend wieder verlassen.

Die zweite Razzia am gestrigen Abend, galt einer Gaststätte am Holländischen Platz. Dort trafen die Beamten um 21:15 Uhr neun Männer im Gastraum an. Hier war lediglich ein 29 Jahre alter Syrer genauer ins Visier der Beamten geraten, weil er Betäubungsmittel in seiner Hose einstecken hatte. Auch er musste die Beamten zum Innenstadtrevier begleiten und muss sich nun wegen des Besitzes geringer Mengen Betäubungsmittel verantworten. Auch ihn entließen die Beamten später auf freien Fuß.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell