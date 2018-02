Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 12:31 und 12:51 Uhr, über OTS veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Unfall bei Oberweser.)

Bei dem Unfall auf der L 561 bei Oberweser, in Höhe der Einmündung zur Brückenstraße in Richtung des Ortsteils Gieselwerder, sind die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge sowie zwei Kinder in einem der Wagen verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen sind alle Verletzungen glücklicherweise offenbar nicht schwerwiegender. Der an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an. Bis zur Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge, ein VW Touran und ein VW Multivan, für die die eingesetzten Beamten zwischenzeitlich Abschleppwagen zur Unfallstelle bestellt haben, ist die L 561 noch weiterhin gesperrt.

Wir berichten nach.

