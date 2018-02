Kassel (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018, gegen 18:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB 44 zwischen Kassel West und der Bergshäuser Brücke ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Sattelzugmaschinen. Der vorausfahrende 32-jährige polnische Sattelzugführer musste aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende 43-jährige italienische Sattelzugführer konnte ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen, allerdings fuhr ein 52-jähriger türkischer Sattelzugführer zunächst auf den italienischen Sattelzug auf und schob diesen dann auch noch auf den polnischen Sattelzug. Während der polnische Fahrer unverletzt blieb, verletzte sich der italienische Fahrer leicht an der Hand. Der türkische Fahrer erlitt Rippenbrüche und Prellungen und wurde in das Klinikum Kassel eingeliefert. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Die BAB 44 bleib im Bereich der Unfallstelle bis um 21:10 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 300.000,- Euro. Alle beteiligten Sattelzugmaschinen mussten abgeschleppt werden.

