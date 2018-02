POL-KS: Kassel - Süd: Randalierer tritt gegen Autospiegel und wirft mit Steinen: 31-Jähriger nach Zeugenhinweis festgenommen

Kassel (ots) - Ein 25 Jahre alter Zeuge aus Lohfelden brachte die Beamten des Polizeireviers Mitte auf die Spur eines Randalierers, der auf der Frankfurter Straße stadteinwärts zog und mindestens mehrere Autospiegel beschädigte. Die Beamten nahmen einen 31-Jährigen, der in einer Kasseler Flüchtlingseinrichtung wohnt, noch in Tatortnähe fest und brachten ihn zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Wie die Beamten des Innenstadtreviers berichten, ereigneten sich die Sachbeschädigungen am Freitagabend gegen 21:30 Uhr. Zu dieser Zeit beobachtete der Zeuge den Mann, als dieser gegen mehrere am Straßenrand geparkte Autos trat und deren Außenspiegel beschädigte. Zudem habe der Mann mit Steinen geworfen und sei dabei auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs gewesen. Mit der vom Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung im Gepäck, traf die Funkstreife des Polizeireviers Mitte im Bereich der Heinrich-Heine-Straße auf den Randalierer. Als dieser den Streifenwagen erblickte, gab er erst noch Fersengeld. Die Beamten eilten dem Mann nach und konnten ihn nach wenigen Metern festnehmen. Der alkoholisierte Randalierer räumte die Taten sofort ein und begründete diese, aus Frust seiner finanziellen Situation gehandelt zu haben. Bei der anschließenden Tatortbestreifung stellten die Beamten insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge fest. An einem Mercedes CLK, der in Höhe der Frankfurter Straße 113 parkte und an einem VW Polo sowie einem Mini, die etwas weiter vor Hausnummer 115 A standen, waren jeweils die linken Außenspiegel zerstört. Ob darüber hinaus an weiteren Fahrzeugen infolge der Tritte oder der Steinwürfe weiterer Sachschaden entstand, ist bislang unbekannt. Die Beamten berichten zur Festnahme von einem hochgradig aggressiven 31-Jährigen, der beim Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille blies. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz seiner eigenen Person, war es unerlässlich ihn in Gewahrsam zu nehmen. Am Samstagmorgen, als der Mann wieder Herr seiner Sinne war, entließen ihn die Kollegen der Kasseler Wachpolizei aus dem Gewahrsam.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell