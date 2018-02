Kassel (ots) - Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße in Grebenstein rief am frühen Freitagabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Die eingesetzten Wehrleute hatten den Brand im Kellergeschoss schnell im Griff. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt an einer Mehrfachsteckdose als Brandursache auszugehen. Die weiteren Brandermittlungen werden durch Beamte der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Einer der vom Brand betroffenen Bewohner hatte die Leitstelle der Kasseler Feuerwehr gegen kurz nach 17 Uhr selbst informiert. Die Feuerwehr setzte daraufhin die Kasseler Polizei in Kenntnis. Die beiden Hausbewohner sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Neben Rettungswagen war auch der Rettungshubschrauber Christoph 7 eingesetzt. Wie die mit der Brandursachenermittlung betrauten Beamten des K 11 mitteilen, liegen keine Erkenntnisse auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor. Vielmehr liegt die Brandausbruchstelle an einer Mehrfachsteckdose, die nach jetzigen Erkenntnissen ursächlich für den Brand sein dürfte. In Folge der Rauchentwicklung hatte sich Ruß fast im gesamten Kellerbereich abgelagert. Weiterhin ist Farbe von den Decken und den Wänden im Kellergeschoss abgeplatzt. Der genaue Brandschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

