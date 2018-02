POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Fahrradfahrer kracht gegen geöffnete Autotür: 49-Jähriger verletzt ins Krankenhaus

Kassel (ots) - Am gestrigen frühen Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Leipziger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad- und einem Autofahrer, bei dem der Fahrer des Pedelecs schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsergebnis dürfte die Unachtsamkeit des 66 Jahre alten Autofahrers aus Kassel ursächlich für den Verkehrsunfall sein.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen kurz vor 14 Uhr auf der Leipziger Straße, in Höhe der Ochshäuser Straße. Dort parkte am rechten Straßenrand der stadtauswärtsführenden Fahrbahn der 66-Jährige seinen Wagen. Als er die Fahrertür seines Suzuki öffnete, um aus dem Fahrzeug auszusteigen, krachte der 49 Jahre alte Fahrradfahrer aus Niestetal mit seinem Pedelec dagegen und stürzte auf die Straße. Der Niestetaler verletzte sich dabei und wurde mit Kopfverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Infolge des Anstoßes entstanden Sachschäden an der Autotür und dem Pedelec. Zur Unfallursache berichten die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten, dass der 66-Jährige, offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, die Autotür öffnete und damit den Verkehrsunfall verursachte. Er muss sich nun wegen des Unfalls und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Unfallermittlungen werden beim Polizeirevier Kassel-Ost geführt.

