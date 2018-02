POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Fahrzeug nur 10 Minuten aus den Augen gelassen: iPhone geklaut: Wertgegenstände niemals sichtbar liegen lassen

Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntagabend brachen Unbekannte in der Leipziger Straße, auf Höhe der Hausnummer 129, in ein Auto ein. Die Täter nutzten die nur zehnminütige Abwesenheit des Fahrers aus, um die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen und das iPhone 6 des Fahrers im Wert von 400 Euro, das von außen sichtbar an einem Clip im Inneren des Fahrzeuges befestigt war, zu klauen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Wertgegenstände nie im Auto, schon gar nicht sichtbar, liegen zu lassen. Das lockt potenzielle Auto-Aufbrecher an.

Den Einbruch zeigte das 42-jährige Opfer aus Schleswig-Holstein kurz nach der Tat beim Polizeirevier Ost an. In seiner Vernehmung gab der Mann an, dass er den Firmenwagen, einen grauen Mercedes Sprinter, gegen 20 Uhr, vor der Baustelle in der Leipziger Straße geparkt hatte. Als er nur zehn Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Kastenwagen das private Handy des Fahrers mitgehen ließen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Aufbruchsschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Den für Autoaufbrüche zuständigen Beamten der Operativen Einheit Kassel liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Daher erhoffen sie sich mit der Veröffentlichung des Falles, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Diese richten mögliche Zeugen bitte an die Kasseler Polizei, Tel.: 0561 - 910 0.

