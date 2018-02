POL-KS: Landkreis Kassel: Unbekannte klauen weißen Sprinter in Baunatal; Tatzeit liegt wieder in den frühen Samstagmorgenstunden

Kassel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang Unbekannte einen weißen Mercedes-Sprinter in der Dachsbergstraße in Baunatal. Die Kasseler Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Verschwinden des weißen Transporters mit dem amtlichen Kennzeichen KS-WT 7777 geben können. Der rund zweieinhalb Jahre alte Firmentransporter hat noch einen Wert von knapp 20.000 Euro. Besonders auffällig ist die Tatnacht. Bereits eine Woche zuvor entwendeten ebenfalls unbekannte Täter einen weißen Sprinter in Niestetal-Heiligenrode. Auch hier schlugen die Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zu.

Wie die Anzeige entgegennehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, hatte ein Mitarbeiter einer Reinhardshagener Firma den Sprinter am Freitagabend gegen 22:45 Uhr auf einen Parkplatz vor den Mehrfamilienhäusern in der Dachsberstraße abgestellt. Er hatte den Wagen mit nach Hause genommen, um am Samstag einen Umzug durchzuführen. Am Samstagmorgen gegen kurz vor 9 Uhr bemerkte er dann das Fehlen des Kleintransporters. Wie sich dabei herausstellte, stand auf dem Parkplatz, auf dem der Sprinter am Abend abgestellt worden war, ein Taxi. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Mietwagens diesen um 6 Uhr auf dem Parkplatz abstellte. Demnach muss der Sprinter bereits in der Zeit davor entwendet worden sein.

Weißer Sprinter in Heiligenrode entwendet

Wie bereits mit einer Pressemitteilung am Montag, dem 12. Februar, 11:18 Uhr, über OTS, berichtet, entwendeten unbekannte Täter einen zur Behindertenbeförderung umgebauten weißen Sprinter in Niestetal-Heiligenrode. Der Transporter im Wert von rund 50.000 Euro war, ebenfalls wie in dem aktuellen Baunataler Fall, in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet worden. Bislang liegen den Ermittlern des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 keine Hinweise auf die genaue Tatzeit und die Täter vor.

In beiden Fällen suchen die Ermittler des K 21/22 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die jeweiligen Täter oder den jeweiligen Verbleib der Fahrzeuge geben können. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0561 - 9100 an das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell