Kassel (ots) - Am Samstagabend kam es im Ahnataler Ortsteil Weimar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die am Samstagabend in Ahnatal möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Interessant ist dabei der enge Tatzeitraum.

Die Bewohner des betroffenen Hauses im Ahneweg waren ab 18 Uhr nicht mehr zu Hause. Nur viereinhalb Stunden später, gegen 22:30 Uhr, stellten sie bei ihrer Rückkehr den Einbruch fest. Die daraufhin am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, dass die Täter durch das Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich in das Gebäude eingestiegen waren. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss. Ob mit oder ohne Beute - bislang ist das noch unklar - flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am Samstagabend, zwischen 18 und 22:30 Uhr, in Ahnatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

