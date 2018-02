POL-KS: Kassel - Mitte: Streife nimmt flüchtigen Auto-Aufbrecher in Straßenbahn fest: Aufmerksamer Zeuge filmt Verdächtigen mit seinem Handy

Kassel (ots) - Auch dank eines couragierten Zeugen ist einer Funkstreifenbesatzung am gestrigen Nachmittag die Festnahme eines flüchtenden mutmaßlichen Auto-Aufbrechers auf dem Opernplatz gelungen. Der Mann hatte zuvor die Scheibe eines geparkten PKW eingeschlagen und eine Tasche aus dem Fahrzeug geklaut. Für den bereits bei der Polizei bekannten 39-Jährigen aus Kassel, der in einer Straßenbahn flüchten wollte, klickten die Handschellen.

Gegenüber einer Streife des Polizeireviers Mitte machte sich gegen 16 Uhr auf dem Kasseler Königsplatz ein Zeuge bemerkbar, der kurz zuvor beobachtet und auch mit seiner Handykamera gefilmt hatte, wie eine unbekannte männliche Person in der Nähe des Königsplatzes eine Tasche in auffälliger Weise durchsuchte und ausräumte. Anschließend flüchtete die Person in Richtung der Oberen Königsstraße. Fast zeitgleich ging die Meldung eines aufgebrochenen Autos in der Mittelgasse bei der Polizei ein, woraufhin ein Zusammenhang zwischen der Tat und dem Flüchtenden angenommen werden konnte. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des 39-Jährigen. Die Beamten sahen, wie der Tatverdächtige in eine Straßenbahn einstieg. Weitere Beamte stoppten die Straßenbahn in Höhe des Opernplatzes und konnten den 39-Jährigen widerstandslos festnehmen. Den Festgenommenen brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ebenfalls zur Dienststelle, nach deren Abschluss sie ihn wieder auf freien Fuß setzten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Operativen Einheit der Kasseler Polizei geführt und dauern an

