POL-KS: Kassel: Streifen stoppen drei drogenberauschte Autofahrer in einer Nacht

Kassel (ots) - Gleich drei Mal ertappten Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere in der vergangenen Nacht bei Verkehrskontrollen in Kassel Autofahrer, die sich offenbar drogenberauscht ans Steuer ihrer Wagen gesetzt hatten. Gegen alle drei Männer leiteten die Beamten anschließend Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein, einer der Fahrer war zudem ohne Führerschein unterwegs.

Kurt-Schumacher-Straße

Gegen 17:30 Uhr hatte eine Streife des Polizeireviers Mitte einen auf der Kurt-Schumacher Straße fahrenden Pkw angehalten. Bei der Kontrolle geriet der 40 Jahre alte Fahrer aus Kassel in den Verdacht, Kokain konsumiert zu haben. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten.

Rothenditmolder Straße

Um 22:50 Uhr stoppte eine andere Streife des Reviers Mitte dann einen Kleinwagen in der Rothenditmolder Straße. Auch der am Steuer dieses Wagens sitzende 32-Jährige aus Kassel stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Dies bestätigte ein Drogenvortest, der auf THC in seinem Urin anschlug. Da der 32-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird er sich nun wegen der Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Ihn entließen die Beamten erst nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß.

Weserstraße

Gegen 2 Uhr in der Nacht zog schließlich eine Streife des Polizeireviers Nord den dritten, mutmaßlich berauschten Autofahrer in dieser Nacht aus dem Verkehr. Der 20-Jährige aus Kassel war bei der Kontrolle durch Marihuanageruch und seine auffälligen Augen aufgefallen. Drogen hatten die Beamten in seinem Auto bei der Durchsuchung zwar nicht mehr gefunden, dafür hatte ein Drogentest aber in seinem Urin THC nachgewiesen. Er musste die Streife ebenfalls zur Blutentnahme mit aufs Revier begleiten. Da die Beamten bei ihm zudem ein verbotenes Einhandmesser gefunden hatten, muss er sich nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell