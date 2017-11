POL-KS: Kassel - Nord: 28-Jährige vermutlich bei Unfall in Bunsenstraße schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Die Kasseler Polizei ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 28 Jahre alte Frau aus Kassel in der Nacht zum Donnerstag, dem 21. September 2017, in der Bunsenstraße in der Kasseler Nordstadt schwer verletzt wurde. Nach den gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein unbekanntes Fahrzeug die 28-Jährige, die zur Unfallzeit vermutlich ein Fahrrad schob oder fuhr, erfasste und der Fahrer anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Genauen Umstände bislang unklar; Opfer hat keine Erinnerungen

Die genauen Umstände und der genaue Unfallhergang sind bislang noch völlig unklar, auch da die 28-Jährige von Beginn an keine Erinnerungen an die Geschehnisse in dieser Nacht hat. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer hatte in dieser Nacht, gegen 2:40 Uhr, die Polizei wegen einer alkoholisierten Frau, die auf dem Grünstreifen an der Bunsenstraße gegenüber der Hausnummer 75 lag, verständigt. Bei Eintreffen der Streife hatte die äußerlich zunächst unverletzt scheinende 28-Jährige angegeben, auf dem Heimweg von einer Feier in der Mombachstraße zu sein. Von einem Unfall, von Verletzungen oder einem Fahrrad berichtete sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Beamten verständigten aufgrund ihres Allgemeinzustands jedoch vorsorglich einen Rettungswagen, der sie daraufhin in ein Kasseler Krankenhaus brachte. Dort stellte sich heraus, dass sie schwere innere Verletzungen hat und notoperiert werden musste. Seitdem leidet sie erheblich unter den Folgen ihrer Verletzungen.

Sichergestelltes Fahrrad weist Spuren eines Unfalls auf

Später vermisste die 28-Jährige zudem ihr Fahrrad, ein türkisfarbenes Mountainbike der Marke Cube, mit dem sie zu der Feier in der Mombachstraße gefahren war und es dort abgestellt hatte. Ihre Suche über soziale Netzwerke brachte schließlich einen entscheidenden Hinweis. Am Montag dieser Woche stellte sich durch diesen Hinweis heraus, dass Jugendliche das Mountainbike der 28-Jährigen in der Zwischenzeit in einem Gebüsch in der Bunsenstraße gefunden hatten. Der Auffindeort des Fahrrads liegt mehrere hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem die 28-Jährige in der Nacht gefunden wurde. Das mittlerweile von der Polizei sichergestellte Fahrrad weist deutliche Beschädigungen auf, die auf ein Unfallgeschehen hindeuten.

Ermittlungen wegen Unfallflucht; Fahrrad wird untersucht

Aufgrund dessen besteht nun der Verdacht, dass die 28-Jährige auf dem Heimweg von der Feier ihr Fahrrad mitführte. Im Bereich der Bunsenstraße kam es dann vermutlich zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, wobei sie sich die Verletzungen zuzog, die sich später als lebensgefährlich herausstellt haben. Warum das Fahrrad mehrere hundert Meter von der 28-Jährigen entfernt in einem Gebüsch aufgefunden wurde und wo die genaue Unfallstelle liegt, ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Fahrrad des Opfers wird nun durch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts untersucht. Davon verspricht sich die Polizei weitere Hinweise auf das Fahrzeug zu bekommen, das die Frau vermutlich erfasst hatte.

Darüber hinaus suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun dringend nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag, dem 21. September 2017, vor 2:40 Uhr, in der Bunsenstraße Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten. Zudem erhoffen sich die Ermittler auch, Hinweise auf den Unfallverursacher aus der Bevölkerung zu bekommen.

Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter der Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Matthias Mänz Polizeioberkommissar -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell