POL-KS: Kassel - Nordshausen: Folgemeldung 2 zur Unfallflucht mit Schwerverletztem: Ermittler suchen nun nach zwei jungen Frauen eines weißen Ford Fiestas

Wie am Montag mit einer Erstmeldung berichtet, ereignete sich am Samstagabend im Kasseler Stadtteil Nordshausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29 Jahre alter Fußgänger aus Kassel von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und dabei schwer verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Den mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei liegen noch keine konkreten Hinweise auf den Verursacher und seinem Fahrzeug vor, die Rekonstruktion des Unfalls verdichtet sich allerdings aber immer mehr.

Zwei junge Frauen in weißem Ford Fiesta gesucht

Mit der am Dienstag veröffentlichten Pressemeldung suchte die Kasseler Polizei nach einer Frau, die kurz nach dem Unfall mit einem weißen Audi Q5 am Unfallort hielt und den auf der Straße liegenden Schwerverletzten fand. Sie hat sich auf den Zeugenaufruf hin gemeldet und konnte den Ermittlern neue Details nennen. Nun suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe einen weißen Ford Fiesta, der ebenfalls an der Unfallstelle gesehen wurde. Im Fahrzeug sollen zwei junge Frauen gesessen haben, die möglicherweise sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können.

Hinweis zum Laufweg des 29-Jährigen

Der 29-Jährige, der zunächst im Koma lag, wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt, ist aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Da er nur lückenhafte Erinnerungen an das Unfallgeschehen hat, sind die Ermittler weiterhin auf Zeugenhinweise angewiesen. Bislang konnte rekonstruiert werden, dass der 29-Jährige auf der Oberen Bornwiesenstraße, zwischen Heinrich-Plett-Straße und Korbacher Straße lief. Zeugen hatten ihn kurz vor dem Unfall noch beobachtet. Als er dann gegen kurz nach 20 Uhr von dem bislang unbekannten Auto in Höhe Hausnummer 91 erfasst und schwerst verletzt wurde, hatten die Zeugen keinen Sichtkontakt mehr, hörten aber den Unfall und fanden schließlich den Schwerverletzten nahezu gleichzeitig mit der hinzukommenden Fahrerin des weißen Audi Q 5.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten weiterhin Zeugen, insbesondere die jungen Frauen im weißen Ford Fiesta, sich unter Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

