POL-KS: Kassel - Harleshausen und Bad Wilhelmshöhe: Einbrüche im Blumenäckerweg und Hugo-Preuß-Straße: Kasseler Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Nachdem es am gestrigen Mittwoch zu Einbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Bad Wilhelmshöhe kam, bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit einem der Einbrüche stehen und können Hinweise auf die Täter geben.

Einbruch im Blumenäckerweg in Harleshausen

Der Einbruch im Blumenäckerweg hat sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr, ereignet. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und einen vermutlichen Einbruch in der Nachbarwohnung gemeldet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, betraten die Täter auf unbekannte Weise das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort hebelten die Unbekannten im ersten Obergeschoss gewaltsam eine Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, Schubladen und Schränke. Die Einbrecher klauten dabei Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro und richteten einen Schaden an der Tür in Höhe von ca. 500 Euro an. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter über den Balkon der Wohnung in Richtung Schwedestraße.

Weiterer Einbruch in der Hugo-Preuß-Straße in Bad Wilhelmshöhe

Zu einem weiteren Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es gestern in der Zeit zwischen 19:05 Uhr und 20:30 Uhr in der Hugo-Preuß-Straße im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Auch hier hatte ein Zeuge aus der Nachbarwohnung den Einbruch entdeckt und der Polizei gemeldet. Wie die Ermittler berichten, hebelten die Unbekannten ein gekipptes Fenster auf und drangen so in die Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und klauten einen Tresor mit Bargeld sowie diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Weiterhin entwendeten die Einbrecher zwei Fahrzeugbriefe der Wohnungsinhaber. Nach vollendeter Tat verließen die Täter die Wohnung und flohen in unbekannte Richtung. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage gehen die Beamten der Kripo Kassel von mehr als nur einem Täter aus.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

