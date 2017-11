Kassel (ots) - Ein mit vier Personen besetzter Pkw ist am gestrigen Mittwochmittag auf der B 83, in Höhe "Kelzer Teich" von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf dem Dach gelandet. Die vier aus Kassel stammenden Insassen, drei 18-Jährige und ein 19-Jähriger, zogen sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Alle Vier wurden anschließend vorsorglich mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war die 18-jährige Fahrerin des Toyota Corollas mit ihren drei Begleitern aus Richtung Grebenstein in Richtung Hofgeismar unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie gegen 11:30 Uhr in Höhe des "Kelzer Teichs" während der Fahrt mit dem rechten Vorderrad auf den rechtseitig gelegenen Grünstreifen gekommen. Dadurch war der Pkw ins Schleudern geraten und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. An dem Pkw war dabei ein Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Matthias Mänz Polizeioberkommissar -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

