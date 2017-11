POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldatal: Fußgänger auf Straße von Auto erfasst: 15-Jähriger leicht verletzt

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochabend ereignete sich in Fuldatal - Ihringshausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15 Jahre alter Fußgänger aus Fuldatal von einem Auto erfasst und leicht verletzt wurde.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr an der Kreuzung Habichtswalder Straße - Veckerhagener Straße. Ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Fuldabrück fuhr mit seinem Wagen auf der Habichtswalder Straße und bog an der Kreuzung nach links in die Veckerhagener Straße ein. Ein 15-Jähriger war zur gleichen Zeit zu Fuß, ohne jedoch den vorhandenen Fußweg zu benutzen, mittig auf der Veckerhagener Straße in Richtung Habichtswalder Straße unterwegs. Als das Fahrzeug des 45-Jährigen in die Veckerhagener Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen. Dieser fiel bei dem Aufprall zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 15- Jährigen mit leichten Schmerzen in den Beinen in ein Kasseler Krankenhaus, welches er kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Am Auto des 45-Jährigen entstand Sachschaden an der Motorhaube in Höhe von ca. 1.000 Euro. Warum der Jugendliche nicht den Fußweg benutzte und mitten auf der Straße unterwegs war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Diese werden durch die Beamten des Polizeireviers Nord geführt.

