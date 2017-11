Kassel (ots) - Beamte des für Umweltstraftaten zuständigen K 23/24 der Kasseler Kripo ermitteln derzeit wegen eines aktuellen Umweltdelikts und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. An drei verschiedenen Stellen in der Gemarkung Niestetal, entlang der Kreisstraße 4 entsorgten ein oder mehrere Unbekannte Bauschutt und Renovierungsabfälle, darunter auch Spraydosen und Motorenöl. Bislang ist unklar, wann die Abfälle dort illegal entsorgt wurden, möglicherweise aber erst am Wochenende.

Ein Spaziergänger meldete sich am gestrigen Dienstag beim Polizeirevier Kassel-Ost und berichtete von zwei Schuttablagerungen auf Feldwegen neben der K 4, nahe dem Gut Windhausen, die er am Montagmorgen feststellte. Den ersten Bauschutthaufen, rund 5 Kubikmeter Holz- und Gartenabfälle, sowie Altmöbel, Stromkabel und Spraydosen, fanden die Beamten mittig eines Feldweges unmittelbar an der K 4, angrenzend zur K 5. Da auch Rigipsplatten und Teerpappen dort gelagert waren, spricht alles für Abfälle aus einer Hausrenovierung. Möglicherweise anlässlich eines Neubezugs. Die zweite illegale Müllhalde hatten Unbekannte ebenfalls an der Kreisstraße 4, in Fahrtrichtung Sensenstein hinterlassen. Auf einem dortigen rechts gelegenen Feldweg, rund 200 Meter von der K4 entfernt, waren rund 2 Kubikmeter Fliesen und Steinplatten abgelegt worden. Den dritten Bauschutthaufen entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe selbst. Dort waren rund drei Kubikmeter Tapetenreste, Mauersteine, Laminat, Holzvertäfelung sowie eine Kloschüssel und diverse Bad-Möbel auf einem Feldweg entsorgt worden.

Ob alle drei Müllablagerungen von ein- und derselben Baustelle stammen, ist bislang nicht bekannt. Die Umweltermittler des K 23/24 bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell