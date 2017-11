POL-KS: Kassel - Unterneustadt: Schwarzer Polo verursacht Unfall und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise auf Fahrer

Kassel (ots) - Der Fahrer eines schwarzen VW Polos hat am gestrigen Dienstagmorgen auf der Leipziger Straße, kurz vor dem großen Kreisel, eine Unfall mit einem Leichtverletzten verursacht und ist anschließend geflüchtet. Zwar ist aufgrund eines an der Unfallstelle vom Verursacher zurückgebliebenen Kennzeichens bekannt, um welches Fahrzeug es sich gehandelt hat; wer jedoch am Steuer dieses Wagens saß, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Polos mit HR - Kennzeichen geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war es gegen 6:20 Uhr zu dem Unfall zwischen Altmarkt und großem Kreisel in stadtauswärtiger Richtung gekommen. Das Unfallopfer, der 51-jährige Fahrer eines VW Golfs aus dem Landkreis Kassel, hatte gegenüber den Beamten angeben, dass der schwarze Polo in Höhe einer Tankstelle vom mittleren Fahrstreifen unmittelbar vor ihn, auf den rechten Fahrstreifen, gezogen habe. Dabei habe der Polo abrupt gebremst, um direkt nach rechts in die Straße "Waldauer Fußweg" abbiegen zu können. Der 51-Jährige habe dem auf seine Spur ziehenden und dabei abbremsenden Auto nicht mehr ausweichen können und sei in dessen Heck gekracht. Bei dem Aufprall hatte er sich leicht verletzt. Sein Golf war durch den Zusammenstoß zudem so stark beschädigt worden, dass er anschließend nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens schätzen die eingesetzten Beamten auf rund 2.500 Euro. Der Fahrer des schwarzen VW Polos war sofort weitergefahren und auf dem Waldauer Fußweg in Richtung Waldauer Wiesen geflüchtet.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sowie die nachfolgenden Ermittlungen hinsichtlich des am Unfallort aufgefundenen Kennzeichens führten bislang nicht zur eindeutigen Identifizierung des Fahrers zum Unfallzeitpunkt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die möglicherweise den Unfall oder die anschließende Flucht des schwarzen Polos beobachtet haben und Angaben zum Fahrer des Wagens machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

