POL-KS: Landkreis Kassel - Breuna: Einbruch in Einfamilienhaus im Birkenweg: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots) - Im Laufe des gestrigen Dienstags ereignete sich im Birkenweg in Breuna ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei entwendeten die unbekannten Täter diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und richteten Sachschaden an. Die für den Einbruch zuständigen Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen bitten nun um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, meldeten die Bewohner des Einfamilienhauses im Birkenweg am Dienstag um 22.20 Uhr bei der Polizeileitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen den Einbruch. Den Spuren am Tatort zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie eine Terrassentür im hinteren Bereich aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher anschließend mehrere Schränke sowie Kommoden und klauten eine Kiste mit diversem Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro. Beim Aufhebeln der Terrassentür richteten die Unbekannten zudem einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Vermutlich flüchteten die Täter über denselben Weg, wie sie gekommen waren. Die genaue Tatzeit kann nicht genannt werden. Sie muss aber im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20 Uhr liegen, da in dieser Zeit die Bewohner nicht zu Hause waren.

Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen bitten nun Zeugen aus der Bevölkerung, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05692 - 98290 bei der Polizeistation Wolfhagen oder unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

Martin Berbig Polizeioberkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1026

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell