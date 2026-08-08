Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisstenfahndung - Wo ist Medzit A.? - Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche - Lichtbild im Anhang

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Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei sucht seit gestern mit einem Großaufgebot nach Medzit A. Der 76-jährige demente Düsseldorfer hatte gestern seine Wohnung in Benrath verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Die Beamtinnen und Beamten bitten dringend um Mithilfe bei der Suche.

Am gestrigen Freitag verließ Medzit A. gegen 13:00 Uhr seine Wohnung an der Hoxbachstraße. Laut Angaben der Angehörigen sei er mit seinem Fahrrad unterwegs und kehre in der Regel nach einer Stunde zurück. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der an Demenz leidende Mann bisher nicht gefunden werden.

Medzit A. ist 1,70 Meter groß und schlank und hat kurze weiße Haare. Er trägt ein blaues T-Shirt mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine lange blaue Jeans, weiße Turnschuhe und einen weißen Gürtel. Er ist mit einem sportlichen Herrenrad in der Farbe Silber unterwegs. Üblicherweise hält er sich im Bereich des Unterbacher Sees oder des Hasseler Forsts auf.

Die Düsseldorfer Polizei bittet darum, Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-8700 zu übermitteln.

kyn

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