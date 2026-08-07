Polizei Mettmann

POL-ME: Sondereinsatz im Rahmen des Projekts "zOOm": Behörden kontrollieren "Park & Fly"-Unternehmen - 2608022

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 6. August 2026, haben in Ratingen erneut Einsatzkräfte der Polizei und des Hauptzollamts Düsseldorf zusammen mit dem Straßenverkehrsamt des Kreises sogenannte "Park & Fly"-Unternehmen kontrolliert und hierbei mehrere Verstöße festgestellt.

Das sind die Ergebnisse:

In der Zeit von 8 bis 14 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in Ratingen 14 Shuttle-Transporter, die augenscheinlich Park-Service-Anbietern zugeordnet werden konnten. Bei vier der kontrollierten Fahrzeuge wurde festgestellt, dass keine Genehmigung zum Transport von Personen vorlag - entsprechende Berichte an das Straßenverkehrsamt waren die Folge.

Während einer Standkontrolle fiel den Polizistinnen und Polizisten ein Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen auf, das mehrmals vorbeigefahren war. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Kundenfahrzeug eines "Park & Fly"-Unternehmens handelte, das dafür genutzt wurde, andere Kundinnen und Kunden zum Flughafen zu transportieren. Es wurde eine Strafanzeige wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Außerdem stellten die Einsatzkräfte des Zolls während der Kontrollen einen Sozialversicherungsverstoß und einen Meldeverstoß fest und fertigten eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Zum Hintergrund des Einsatzes:

Immer mehr Reisende nutzen sogenannte "Park-Service"- oder "Park & Fly"-Dienstleistungen: Kundinnen und Kunden übergeben dabei am Flughafen ihr Auto an Unternehmen, die das Fahrzeug gegen eine Gebühr für die Dauer der Reise an einem zuvor vereinbarten Stellplatz parken.

In der Vergangenheit ergab sich für die Polizei in Ratingen der Verdacht, dass einzelne Unternehmen ihre Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß betreiben und die Fahrzeuge ihrer Kundinnen und Kunden missbräuchlich benutzen - zum Beispiel für Shuttle-Fahrten, bis hin zur Begehung von Straftaten wie zum Beispiel der Durchführung illegaler Straßenrennen.

So wurden im Bereich Ratingen oft betroffene Fahrzeuge mit zum Teil erheblich erhöhten Kilometerständen oder Fahrzeugschäden an Kundinnen oder Kunden zurückgegeben. Es kam insbesondere im Bereich Ratingen-West zu Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, da die betroffenen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt wurden.

Vor diesem Hintergrund führten die Kreispolizeibehörde Mettmann, die Stadt Ratingen und der Zoll bereits mehrere gemeinsame Kontrolleinsätze durch (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6282713, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6254469).

Polizei gibt Tipps für Reisende:

Die Polizei empfiehlt Reisenden, bei der Wahl eines Park-Service-Unternehmens vorsichtig zu sein und die Angebote aufmerksam zu prüfen. Dokumentieren Sie bei der Fahrzeugübergabe den Zustand Ihres Autos und den Kilometerstand. Seriöse Unternehmen erkennen Sie daran, dass sie Fahrzeuge in bekannten Parkhäusern oder auf registrierten Flächen parken. Seien Sie vorsichtig bei ungewöhnlich günstigen Angeboten.

Wer nach einer Reise Auffälligkeiten an seinem Fahrzeug feststellt, sollte das umgehend bei der Polizei anzeigen.

Die Behörden kündigen an, entsprechende Kontrollen auch in Zukunft durchzuführen. Ziel ist es, unseriöse Unternehmen zu identifizieren, um sowohl Kundinnen und Kunden als auch den Straßenverkehr zu schützen.

Was bedeutet das "zOOm"-Projekt?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus genommen werden. Im Rahmen von "zOOm" nehmen die Polizistinnen und Polzisten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereichs ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze des "zOOm"-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell