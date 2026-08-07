POL-ME: Rücknahme der Fahndung: 15-jährige Ratingerin wohlbehalten angetroffen
Ratingen/Bergkamen (ots)
Die 15-jährige Jugendliche aus Ratingen, mit der die Polizei mit starken Kräften gesucht hatte, konnte am heutigen Freitag, 7. August 2026, wohlbehalten in Bergkamen angetroffen werden.
An der Suche waren auch zahlreiche Polizistinnen und Polizisten aus Hamm und Unna beteiligt, da die 15-Jährige dort vermutet wurde. Die Polizei Mettmann bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Jugendlichen unterstützt haben und bittet darum, das Foto sowie die Angaben zu dem Mädchen nicht weiter zu verbreiten.
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40822 Mettmann
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