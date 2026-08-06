Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2608019

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Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Montag, 3. August 2026, hat ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW X1 gegen 15:15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Der BMW-Fahrer wechselte auf Höhe des Busbahnhofes an der Friedrich-Ebert-Straße die Fahrspur nach links und kollidierte mit einem auf der dortigen Busspur fahrenden Linienbus. Durch das plötzliche Abbremsen des Linienbusses stürzte eine Frau, die sich im Bus befand und wurde dadurch leicht verletzt. Der BMW X1, an dessen Steuer ein älterer Mann mit grauen, kurzen Haaren saß, verließ den Unfallort, bog verkehrswidrig nach links in die Nedderstraße ein und entfernte sich weiter im Bereich der Offerstraße.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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