Polizei Mettmann

POL-ME: 22-jähriger Mettmanner bei Motorradunfall verletzt - 2607075

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Mettmann (ots)

In Mettmann ist am Freitagabend (24. Juli 2026) ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der junge Mettmanner mit seinem Motorrad der Marke Honda gegen 21:40 Uhr über die Düsseldorfer Straße in Richtung Hubbelrath, als er in einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 238 nach einem Fahrfehler die Kontrolle verlor und von der Straße geriet. Der 22-Jährige überschlug sich mit seinem Motorrad , landete im Grünstreifen und wurde dabei schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mettmanner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

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