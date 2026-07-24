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Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 13-Jährige zurückgekehrt - 2607074

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 13-Jährige zurückgekehrt - 2607074
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Erkrath (ots)

Mit großer Erleichterung teilt die Polizei mit, dass die 13-jährige Jugendliche aus Erkrath, nach der die Polizei gesucht hatte (ots-Meldung 2607068), heute Mittag, 24. Juli 2026, nach Hause zurückgekehrt ist.

Die 13-Jährige war am Mittwoch, 22. Juli 2026, als vermisst gemeldet und seitdem von der Polizei auch unter Einbindung der Öffentlichkeit gesucht worden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Vermisstenfahndung aus ihren Portalen entfernt und bittet darum, ihr Foto aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der 13-Jährigen beteiligt haben.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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